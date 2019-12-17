İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

69 GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler ilk olarak, Dikili ilçesi Denizköy açıklarında tespit edilen hareketli lastik botu durdururarak içerisindeki 16 Kongo, 14 Orta Afrika, 1 Gine, 1 Komor, 1 Sudan ve 1 Togo uyruklu olmak üzere toplam 34 göçmeni yakaladı.

Daha sonra ise Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bildirildi. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 31 Somali, 3 Mali ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 35 göçmen yakalandı.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin ardından, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri öğrenildi.