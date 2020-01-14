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İzmir'de 7 cemevi imara ibadet alanı olarak işlenecek

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi kararı aldı.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 10:24..
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İzmir'de 7 cemevi imara ibadet alanı olarak işlenecek

İzmir'de 7 cemevi imara ibadet alanı olarak işlenecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı Ocak ayı birinci toplantısında, Bornova ilçesinde 2, Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Selçuk ilçelerinde birer cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü.

Cemevlerinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesinin kamu vicdanıyla ilgili olduğunu ifade eden Tunç Soyer, bunun herhangi bir kamu otoritesi tarafından geri çevrilemeyeceğini belirtti.

"BAŞKA SORUNLARA SEBEP OLABİLİR"

Rapor hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bu kararın hukuksal altyapıyla ilgili birtakım sorunları barındırdığını söyledi.

Hızal, “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak kararlarımızı alırken hukuku ön planda tutmalıyız. Bunu kabul etmemiz halinde yarın başka sorunların da doğmasına sebep verebiliriz. Önerge gündemde kalsın, bakanlıktan görüş soralım. Popülist siyasetle adım atmamız ve sonuç almamız zor.” dedi.

AK PARTİ-MHP RET OYU VERDİ

Oylamada cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti ve MHP grubu oylamada ret oyu kullandı.

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