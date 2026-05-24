İzmir'de 7 ton kaçak midye ele geçirildi

Yasa dışı avcılık ile mücadele devam ediyor.

Ülke çapında yürütülen denetim programları kapsamında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla il genelinde birçok noktada eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

7 TON SU ÜRÜNÜNE EL KONULDU

Gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla elde edildiği tespit edilen başta midye olmak üzere toplam 7 ton su ürününe ve 350 adet pintere el konuldu.

Denetimler sırasında canlı olarak ele geçirilen binlerce midye, ekipler tarafından vakit kaybedilmeden tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

620 BİN TL PARA CEZASI

Yasa dışı avcılık faaliyeti yürüten şahıslar hakkında ise toplam 620 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandığı bildirildi.