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İzmir'de 720 düzensiz göçmen yakalandı

Şehirde son üç günde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 720 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA | 02.10.2019 - 08:57..
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir ve çevre illerde mültecilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Çeşme, Dikili, Aliağa, Foça, Menderes, Karaburun ve Urla ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir'de 720 düzensiz göçmen yakalandı

720 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Botları durduran ekipler, çoğunluğu Afganistan ve Suriye uyruklu 719 göçmeni yakaladı. Ekipler ayrıca, Çeşme'den yüzerek Sakız Adası'na geçmeye çalışan 1 Libya uyruklu göçmeni de sahil güvenlik botuna aldı.

Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 720 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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