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İzmir’de 73 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 73 kaçak göçmen kaçamadan yakayı ele verdi.

İHA | 23.08.2019 - 23:35..
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İzmir’in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları helikopterle yürüttükleri çalışmalarda, Madra Çayı açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışan bir göçmen grubunu fark etti.

45 GÖÇMEN

Durdurulan lastik bottaki 39’u Suriye, 3’ü Filistin ve 3’ü Yemen uyruklu olmak üzere toplam 45 kaçak göçmen yakalandı.

Aynı gün, Çandarlı Körfezi açıklarında ise ahşap bir teknede yakalanan 12’si Irak, 6’sı Suriye, 4’ü Sierra Leone, 3’ü Liberya, 2’si Gana ve 1’i Senegal uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir’de 73 kaçak göçmen yakalandı

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