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İzmir'de 77 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde 77 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.

AA | 26.07.2019 - 09:44..
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Sahil güvenlik ekipleri, İzmir'in Seferihisar ilçesi Özdere açıklarındaki lastik botta bir grup göçmen olduğunu tespit etti.

İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Harekete geçen ekipler, bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17'si Somali, 13'ü Kuveyt, 4'ü Eritre ve biri Suriye uyruklu 35 kaçak göçmeni yakaladı. Dikili Kabakum açıklarında da hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, 20'si Suriye, 14'ü Kongo, 4'ü Filistin ve 4'ü Orta Afrika uyruklu 42 kaçak göçmeni yakaladı.

İzmir'de 77 kaçak göçmen yakalandı

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.

İzmir'de 77 kaçak göçmen yakalandı

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