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İzmir'de 8 senede bulunamayan hükümlüyü drone yakaladı

36 yıl hapis cezasına çarptırılan fakat 8 senedir firari olan Nevzat Karakaya drone kullanılarak yakalandı.

DHA | 04.10.2019 - 18:05..
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İzmir'de Güzeltepe köyünde 2011 yılında, Akyay ve Karakaya ailelerinin çocukları kavga etti.

Kavgaya yetişkinler de dahil oldu. Olayda Şakir Karakaya ve Sinan Akyay yaşamını yitirdi. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan Süleyman Akyay, Ramazan Karakaya ve Ömer Karakaya tutuklandı.

36 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Nevzat Karakaya ise yakalanamadı. ﻿ İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Ramazan ve Ömer Karakaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı. G.S. ise yardım ve yataklıktan 6 ay hapis cezası aldı. Firari sanık Nevzat Karakaya ise 'kan gütmek saikiyle adam öldürmek’ ve ‘tehdit’ suçlarından 36 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

8 SENE SONRA YAKALANDI

36 yıl hapis cezası alan firari sanık Nevzat Karakaya, 8 yıl sonra, Muş’un merkeze bağlı Güzeltepe köyünde drone ile havadan yeri belirlenip, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'de 8 senede bulunamayan hükümlüyü drone yakaladı

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