Türkiye'de koronavirüs görülmesinin ardından vaka sayıları artarken, salgınla ilgili sevindirici haber İzmir'den geldi.

YAŞLI ADAMIN TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

İzmir'de bir huzurevinde kalan 84 yaşındaki Veli Seven, 8 gün önce ateşinin çıkması üzerine Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ilaç tedavisi gören yaşlı adamın, testlerinin negatif çıkması sonucu taburcu olmasına karar verildi.

İzmir'de 84 yaşındaki yaşlı adam koronayı yendi ViDEO

84 YAŞINDAKİ ADAM ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Alkışlarla evine uğurlanan Seven, hastane çalışanlarından helallik istedi.

Yaşlı adamın taburcu olma anı, hastanenin sosyal medya hesaplarından da "Birlikte başardılar" başlığıyla paylaşılırken,"Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları, koronavirüs enfeksiyonunda tedavi gören hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadı." ifadelerine de yer verildi.

"SAĞLIĞIMA KAVUŞMAM İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR"

Veli Seven, yaptığı açıklamada, "Hastanede doktor ve sağlık çalışanları sağlığıma kavuşmam için büyük mücadele etti. Onlara çok teşekkür ederim. Hastaneden beni alkışlarla uğurladılar. Çok duygulandım." dedi.

14 gün karantina altında kalacak olan Seven'in, sağlık durumu evden kontrol edilecek.