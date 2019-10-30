İzmir'de farklı uyruklardan 87 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 87 göçmen ve organizatör oldukları iddia edilen 2 kişi yakalandı.
3 FARKLI İLÇEDE OPERASYON
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme, Seferihisar ve Menderes'te göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yunan adalarına kaçış hazırlığında olan 60 Afganistan, 13 Orta Afrika, 11 Kongo ve 3 Senegal uyruklu göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, organizatör oldukları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 araca da el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.