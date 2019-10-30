İzmir'de farklı uyruklardan 87 kaçak göçmen yakalandı

Japon kadınlar, genç görünme konusunda oldukça başarılı. Peki, bunu nasıl bir güzellik rutiniyle başarıyorlar? Japon kadınların gençlik sırlarını sizin için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(13 Kasım'daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği) Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti."

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Facebook ve Instagram'da yasaklanan emojiler

Patlıcan ve şeftali gibi cinsellikle ilgili 'direkt ya da dolaylı' yoldan çağrışım yapan emojileri yasaklayan her iki sosyal paylaşım sitesi, seks işçileri için bu adımı attı.