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İzmir'de 87 mülteci yakalandı

Dikili ilçesinde düzenlenen 2 operasyonda, lastik botla denize açılan mülteciler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 10:36..
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarından lastik botla denize açılan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

İki botta yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 Afganistan, 4 İran, 16 Orta Afrika Cumhuriyeti, 9 Sudan, 6 Somali, 5 Togo, 4 Filistin, 4 Senegal, 2 Eritre ve bir Suriye uyruklu jandarma ekiplerine teslim edildi.

İzmir'de 87 mülteci yakalandı

Düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yasa dışı geçişi organize edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

İzmir'de 87 mülteci yakalandı

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