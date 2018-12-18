İzmir'de 87 mülteci yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarından lastik botla denize açılan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı.
İki botta yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 Afganistan, 4 İran, 16 Orta Afrika Cumhuriyeti, 9 Sudan, 6 Somali, 5 Togo, 4 Filistin, 4 Senegal, 2 Eritre ve bir Suriye uyruklu jandarma ekiplerine teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Yasa dışı geçişi organize edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.