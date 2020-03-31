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İzmir'de 92 bin maske ele geçirildi

Polis ekiplerince kaçak tıbbi maske üreten iş yerine operasyon düzenlendi.

AA |
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İzmir'de 92 bin maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından emniyet güçleri salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırıyor.

92 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bornova ilçesindeki bir iş yerinde kaçak tıbbi maske üretildiği ihbarı üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iş yerindeki 92 bin tıbbi maskeye, yurt dışında ve iç piyasada perakende satılmaması için koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan genelge gereği el konuldu.

İzmir'de 92 bin maske ele geçirildi

İzmir'de 92 bin maske ele geçirildi

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