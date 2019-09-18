İzmir’de 92 kaçak göçmen yakalandı

Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu fark etti. Durdurulan lastik bot içerisindeki 21 Orta Afrika, 14 Suriye, 14 Irak, 4 Somali, 2 Kongo, 2 Togo, 1 Gine, 1 Filistin, 1 Sudan, 1 Burkina Faso ve 1 Sierra Leone uyruklu olmak üzere toplam 62 kaçak göçmen yakalandı.

MENDERES AÇIKLARINDA 30 GÖÇMEN BULUNDU

Yine Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen grubu fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan 92 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.