İzmir'de aç domuzlar şehir merkezinde yemek aradı

Foça ilçesi Atatürk Mahallesi’nde gündüz vakti domuzları görenler şaşkına döndü.

DOMUZU GÖRENLER UZAKLAŞTI

Aç kalan çok sayıda domuz, kentin en işlek noktası olan Sevgi Caddesi’ne kadar geldi. Domuzlar yiyecek ararken bazı vatandaşlar da domuzdan korunmak için bölgeden uzaklaştı.

YİYECEK ARAYIP GİTTİLER

Domuzların ilçe merkezine kadar indiğini gören vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti. Yiyecek arayan domuzlar, bir müddet sonrada bölgeden ayrıldı.