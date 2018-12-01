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İzmir'de aç domuzlar şehir merkezinde yemek aradı

İzmir Foça'da aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

İHA | 01.12.2018 - 16:43..
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Foça ilçesi Atatürk Mahallesi’nde gündüz vakti domuzları görenler şaşkına döndü.

DOMUZU GÖRENLER UZAKLAŞTI

Aç kalan çok sayıda domuz, kentin en işlek noktası olan Sevgi Caddesi’ne kadar geldi. Domuzlar yiyecek ararken bazı vatandaşlar da domuzdan korunmak için bölgeden uzaklaştı.

İzmir'de aç domuzlar şehir merkezinde yemek aradı

YİYECEK ARAYIP GİTTİLER

Domuzların ilçe merkezine kadar indiğini gören vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti. Yiyecek arayan domuzlar, bir müddet sonrada bölgeden ayrıldı.

İzmir'de aç domuzlar şehir merkezinde yemek aradı

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