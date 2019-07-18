İzmir'de ağaçlandırılan erozyon sahasında yangın

İzmir'de bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 5 helikopter ve 10 arazözü yangın alanına sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucunda, yangın yerleşim alanına sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.
8 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangın alınanda soğutma çalışmaları sürerken, ilk incelemede yangında 8 dekarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.