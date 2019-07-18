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İzmir'de ağaçlandırılan erozyon sahasında yangın

Bayraklı ilçesinde, ağaçlandırma erozyon sahasında çıkan yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

DHA | 18.07.2019 - 21:47..
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İzmir'de bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 5 helikopter ve 10 arazözü yangın alanına sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucunda, yangın yerleşim alanına sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

8 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın alınanda soğutma çalışmaları sürerken, ilk incelemede yangında 8 dekarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İzmir'de ağaçlandırılan erozyon sahasında yangın

İzmir'de ağaçlandırılan erozyon sahasında yangın

İzmir'de ağaçlandırılan erozyon sahasında yangın

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