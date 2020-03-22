İzmir'de alkollü 2 kişi otomobilin altında kaldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkollü olan İlhami K. ile arkadaşı Harun A., yolun karşısına geçmeye çalışırken yere düştü.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDILAR

Bostanlı yönünden Karşıyaka Çarşı yönüne giden Levent A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, yere düşen iki arkadaşın üzerinden geçti.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Harun A., kaza yerinde yaşamını yitirdi.

2 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan İlhami K. da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

İlhami K. ve Harun A.'nın cansız bedenleri, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Otomobil sürücüsü Levent A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.