İzmir’in Konak ilçesinde, Bornova istikametinden Buca istikametine seyir halinde olan ve Süleyman S’nin idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan kamyonet ağaca çarparak durabildi. Sürücü, Süleyman S. ise kazada ağır yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Süleyman S’nin yapılan alkol kontrolünde 167 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza nedeniyle caddedeki trafik akışı bir süre tek şeritten verilirken, kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

İzmir’de alkollü sürücü refüje daldı VİDEO













