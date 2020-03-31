İzmir'de ambulans hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde, bölgede bir vakaya giden ambulansı gören Can K., ambulansı aldıktan sonra Karabağlar yönüne doğru kaçmaya başladı.
Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine, harekete geçen polis ekipleri ambulansı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
POLİS KOVALAMACADAN SONRA YAKALADI
Polis ekipleri ile Can K. arasındaki kovalamaca Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı güzergahında son buldu
Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen Can K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.