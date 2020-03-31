İzmir'de ambulans hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı

Ücretsiz dağıtılmak üzere 100 bin maskenin üretimine başlandı

1 Fransa'da ölü sayısı 3 bin 523'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.

2 Röveşata nedir Röveşata, futbolcunun havadan gelen topa havada müdahale etmek için ayaklarını havalandırıp kendisini geriye ve yere doğru atarak ayaklarıyla topa makas gibi vurmasına denir.

3 Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 214'e çıktı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de koronavirüsten 46 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam sayı 214'e çıktı.

4 MSB'den 65 yaş üzeri vatandaşlara yardım Milli Savunma Bakanlığı, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldığını açıkladı.

5 Koronavirüs tespiti yapılan işçinin durumu Dünyayı etkisi altına alan virüs tehdidi, iş hukukuyla ilgili yeni konuları gündeme getirdi. Buna göre yasa, koronavirüs teşhisi konulan hasta işçilerden yana...

6 Veli Kavlak: İnşallah en kısa zamanda döneceğim Yanlış ameliyat kurbanı olan Veli Kavlak, yıllardır bir türlü sahalara dönemedi. Talihsiz oyuncu yaptığı açıklamada ise, "İyileştikten sonra tekrar futbol oynamak istiyorum" dedi.