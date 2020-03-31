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İzmir'de ambulans hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı

Karşıyaka'da, 112'ye bağlı ambulansı kaçıran Can K., kovalamacanın ardından Karabağlar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

DHA |
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İzmir'de ambulans hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı

 

İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde, bölgede bir vakaya giden ambulansı gören Can K., ambulansı aldıktan sonra Karabağlar yönüne doğru kaçmaya başladı.

Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine, harekete geçen polis ekipleri ambulansı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı -3

POLİS KOVALAMACADAN SONRA YAKALADI

Polis ekipleri ile Can K. arasındaki kovalamaca Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı güzergahında son buldu

Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen Can K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı -1

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı -2

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı -4

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı -5

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı -6

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