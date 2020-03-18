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İzmir'de ambulans yayalara çarptı: 2 ölü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans sürücüsünün bir çifte çarpması sonucu gerçekleşen kazada, iki kişi hayatını kaybetti.

DHA | 18.03.2020 - 08:45..
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde ilerleyen S.Ç. idaresindeki 35 KK 852 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Kılıç ve eşi Münevver Kılıç'a çarptı.

ÇİFT AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza sonucu çift ağır yaralandı.

İlk müdahaleleri sonrası ambulansa alınan Nazmi Kılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Münevver Kılıç ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir'de ambulans yayalara çarptı: 2 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanelerde tedavi altına Kılıç çifti, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Kaza sonrası ambulans şoförü S.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, yayalara çarpan ambulans da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirlendi.

İzmir'de ambulans yayalara çarptı: 2 ölü

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