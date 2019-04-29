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İzmir'de anne ve oğlu 7 dakika arayla yaşamını kaybetti

İzmir'de beyin kanaması geçiren emekli deniz astsubay Oğuz Türkistanlı, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan annesi ile 7 dakika arayla hayatını yitirdi.

DHA | 29.04.2019 - 16:47..
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Emekli deniz astsubayı Oğuz Türkistanlı, 9 ay önce yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdi. Ailesi tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılan Türkistanlı'dan, dün sabah üzücü haber geldi.

İzmir'de anne ve oğlu 7 dakika arayla yaşamını kaybetti

OĞLUNUN VEFATINDAN 7 DAKİKA SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkistanlı'nın ölümüne üzülen yakınları, gelen bir başka acı haberle daha sarsıldı. Oğlunun vefatından yaklaşık 7 dakika sonra, annesi Sebahat Türkistanlı da yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı nedenlerle rahatsızlığı bulunan Sebahat Türkistanlı'nın, oğlunun hastanede yattığından habersiz olduğu öğrenildi.

Anne ve oğlu için bugün öğlende, Foça'daki Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Oğuz Türkistanlı için askeri tören yapıldı.

İzmir'de anne ve oğlu 7 dakika arayla yaşamını kaybetti

TÖRENE ESKİ SİLAH ARKADAŞLARI KATILDI

Törene; Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Amfibi Görev Grup ve Foça Garnizon Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Özkütük, Amfibi Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi Başkanı Ramazan Harmandar, bazı belediye meclis üyeleri, Oğuz Türkistanlı'nın eski silah arkadaşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'de anne ve oğlu 7 dakika arayla yaşamını kaybetti

ANNE VE OĞUL YAN YANA DEFNEDİLDİ

Kılınan cenaze namazları sonrası anne ve oğlu, Foça Yeni Kabristanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.

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