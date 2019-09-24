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İzmir'de araç üstünde tehlikeli yolculuk

Konak ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin üzerinde duran kişinin görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü.

DHA | 24.09.2019 - 21:32..
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İzmir'in Konak ilçesinde Mersinli Mahallesi Gıda Çarşısı yakınında çektiği görüntü tepki çekti.

Söz konusu görüntünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, seyir halindeki otomobilin üzerine çıkarak yolculuk yaptı.

IŞIKLARDA İÇERİ GİRDİLER

Diğer arkadaşı ise vucudunun büyük bölümünü candan çıkartarak tehlikeli yolculuğa eşlik etti. Bir süre otomobil üzerinde ve camından sarkarak yolculuk yapan 2 kişi, otomobilin trafik ışıklarında durması üzerine, camdan otomobilin içerisine girdiği görüldü.

Polis ekipleri, hem kendi hayatlarını hem de trafiğe tehlikeye atan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürüdürüyor.

İzmir'de araç üstünde tehlikeli yolculuk

İzmir'de araç üstünde tehlikeli yolculuk

İzmir'de araç üstünde tehlikeli yolculuk

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