İzmir'de 'arazi' kavgası: 1 ölü

Olay, 24 Mart Pazar günü sabah saatlerinde, Ulamış Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Arazilerinin sınırları konusunda bir süredir anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen Ali K. ve Yüksel Döner, iddiaya göre aynı nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Ali K., Yüksel Döner'e doğru pompalı tüfekle ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Döner, kanlar içinde yere yığılırken, Ali K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yüksel Döner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Döner'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Burada yapılan otopsi sonrası Yüksel Döner'in cenazesi, yakınlarınca teslim alınıp, kırsal Ulamış Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ali K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.