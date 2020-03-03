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İzmir'de babasını öldürüp yakan oğlu, 22 yıl ceza aldı

İzmir’de, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün öldürülmesi ve ardından yakılması olayına ilişkin davada karar çıktı. Babasını önce öldürüp, sonra yakan Batuhan Ata Öğüt’e “haksız tahrik” indirimi uygulandı.

İHA | 03.03.2020 - 12:50..
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İzmir’in Torbalı ilçesinde 15 Nisan 2018’de, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt’ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları belirtilen maktulün eşi Öznur Öğüt, çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları Coşkun Gündüz, tutuklandı.

Coşkun Gündüz ve Öznur Öğüt daha sonra tahliye edildi.

İzmir'de babasını öldürüp yakan oğlu, 22 yıl ceza aldı

TÜM SANIKLAR KATILDI

O cinayete ilişkin açılan davanın, görülmesine devam edildi. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada; tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt (20), Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar Öznur Öğüt, Coşkun Gündüz ve maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin, annesi Hatice Öğüt ile tarafların avukatları hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı. Savcı; Batuhan Ata Öğüt’ün cinayeti “haksız tahrik” altında işlediğine, sanık hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ettiğine, Cihat Murat Öğüt’ün eşi Öznur Öğüt ve oğlu Mehmet Hadi Öğüt’ün “kasten öldürme” suçundan beraatlerine, Coşkun Gündüz ile birlikte bu sanıkların da “suç delillerini yok etme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesine kanaat getirdiğini açıkladı.

İzmir'de babasını öldürüp yakan oğlu, 22 yıl ceza aldı

'KABUSLAR GÖRÜYORUM'

Mahkeme başkanının sanıklara son sözlerini sormasının ardından, olaydan sonra geceleri uyuyamadığını, kabuslar gördüğünü anlatan Batuhan Ata Öğüt, “Ben bu duygularla bir ömür yaşayacağım. Çok üzgünüm, çok pişmanım.” dedi.

"YILLARCA DAYAK YEDİM AMA KİMSEYE SÖYLEYEMEDİM"

Olayın gerçekleştiği ilk günden beri doğruları söylediğini ifade eden Mehmet Hadi Öğüt ise “Her şeyi Batuhan’ı korumak için yaptım. Sonuç ortada. Annemi, babamdan yediği dayaklardan korumak istedim ama o cesarete sahip değildim. Yıllarca babamdan dayak yedim ama kimseye söyleyemedim, utandım. Babamın yanında nefesimi bile tutuyordum, gözüne girebilmek için. Babama zarar vermek istemedim.” diye konuştu.

İzmir'de babasını öldürüp yakan oğlu, 22 yıl ceza aldı

"BENİM ÇOCUKLARIM KATİL DEĞİL"

7 aylık hamileyken eşinden şiddet görmeye başladığını anlatan Öznur Öğüt de “Keşke o gece ben ölseydim. O zaman çocuklarım burada olmazdı. Benim çocuklarım, katil değil. Ocağı sönen biri varsa o da biziz.” şeklinde konuştu.

O gece kendisinin 'kaza yaptık' dedikleri için Mehmet Hadi ve Batuhan Ata Öğüt’ün yanlarına gittiğini anlatan Coşkun Gündüz, olayda suçunun olmadığını savundu.

"HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, “üst soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği Batuhan Ata Öğüt’ün eylemi “haksız tahrik” altında işlediğine kanaat getirerek, cezayı 22 yıla indirdi.

İzmir'de babasını öldürüp yakan oğlu, 22 yıl ceza aldı

MEHMET HADİ ÖĞÜT TAHLİYE EDİLDİ

Sanıklar Öznur Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt’e “kasten öldürme” suçundan ceza vermeyen heyet, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan Öznur Öğüt’e 3 yıl, Coşkun Gündüz’e 4 yıl, Mehmet Hadi Öğüt’e ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu kaldığı sürenin aldığı cezadan düşülmesine hükmeden mahkeme heyeti, Mehmet Hadi Öğüt’ü tahliye etti.

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