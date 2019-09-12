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İzmir'de bagajda 7 adet koyun ele geçirildi

Menemen ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan H.K.’nin koyunlarını çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İHA | 12.09.2019 - 08:49..
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İzmir Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı, sıkı takip ve başarılı çalışmaları sonucunda hırsızlara ve zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

7 KOYUN ÇALINDI

Dün sabah saatlerinde Türkeli Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan H.K. isimli bir kişinin, 7 adet koyunu çalındı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kamera kayıtlarını incelemesi sonrası, koyunların 35 JZ 454 plakalı hafif ticari araçlara konularak çalındığını tespit etti.

İzmir'de bagajda 7 adet koyun ele geçirildi

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, ormanlık alanda yaptığı aramada söz konusu aracı tespit ederek durdurdu. Araç içerisindeki H.A. ve S.K. yakalanırken, aracın bagajından 7 koyun çıktı. Koyunlar sahibine teslim edilirken, suçüstü yakalanan koyun hırsızları, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de bagajda 7 adet koyun ele geçirildi

İzmir'de bagajda 7 adet koyun ele geçirildi

İzmir'de bagajda 7 adet koyun ele geçirildi

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