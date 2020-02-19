İzmir merkezli bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçunu işlediği belirtilen bir yasa dışı bahis şebekesine yönelik soruşturma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 ay boyunca süren çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLDİ

Ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 73 bin 600 lira, 400 dolar, 2 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 150 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin, yasa dışı bahisle ilişkilendirilen 23 banka hesabı bloke edildi.

YURT DIŞINDAKİ YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ KULLANILMIŞ

Zanlıların; yurt dışında bulunan yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattığı, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu belirtildi.

Kişilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise yüklü miktarda para akışı sağlandığı, bu şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden haksız menfaat sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi.

10 TUTUKLU

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.