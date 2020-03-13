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Üniversiteli öğrenciler otogara akın etti

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1 Benzinde 51 kuruş indirim kararı Benzinin litre fiyatında indirime gidilmesi kararlaştırıldı.

2 Avrupa'ya açılan sınır kapılarında korona önlemi Yurda giriş yapmak isteyen yolcular, termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

3 Eşini barışmaya ikna edemedi, benzin döküp kendini yaktı Düzce'de evini terkeden karısını barışmaya ikna edemeyen adam, bidondaki benzini dökerek kendini yakması sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 Alan Kurdi'nin ölümüne neden olanları polis buldu Muğla'da 5 yıl önce sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Alan bebek ile birlikte 7 göçmenin boğularak ölümüne neden olan insan kaçakçıları yakalandı.

5 Samsun'da kadın cinayeti: Oğlu annesini öldürdü Samsun'da annesini boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü için aranan 32 yaşındaki oğlu, lokantada çorba içerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, annesini öldürdüğünü itiraf etti.

6 İzmir'de balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı Balıkçı teknesi içerisinde bulunan 125 göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı.