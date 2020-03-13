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İzmir'de balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı

Balıkçı teknesi içerisinde bulunan 125 göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 13.03.2020 - 09:48..
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İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir balıkçı teknesinde göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı.

İzmir'de balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı

125 GÖÇMEN YAKALANDI

Harekete geçen ekiplerce durdurulan teknedeki 51 Afganistan, 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye, 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 125 göçmen yakalandı.

Öte yandan, teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 kişi ise gözaltına alındı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir'de balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı

İzmir'de balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı

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