İzmir'de bebeğini tuvalette doğurup kaçtı

İzmir'in Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki kadınlar tuvaletinde, bugün saat 12.30 sıralarında, bir bebek ölüsü bulundu.

TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Bebeğin cinsiyeti henüz açıklanmazken, göbek bağının üzerinde olduğu belirtildi. Bebeğin ölü mü doğduğu yoksa tuvalette doğum yapıldıktan sonra mı yaşamını yitirdiği henüz belirlenemedi.

ANNENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bebeğin cesedine otopsi yapılacağı öğrenildi. Kadının kimliğinin belirlendiği, yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.