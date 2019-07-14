İzmir'de bekçilerin gözaltı işlemi tepki çekti

İzmir'deki Karşıyaka sahilinde devriye görevi yapan bekçiler, O.G.'den kimliğini göstermesini istedi. O.G. kimliğini göstermek istemedi.

"BİZ POLİSİZ"

Bunun üzerine O.G., üç bekçi tarafından gözaltına alınıp, karakola götürüldü. Bu anlara tanıklık eden çevredeki bir kişinin "Polis çağıralım mı" demesi üzerine, bir bekçi, sert bir ses tonuyla, "Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır, neden arıyorsun polisi" dedi.

Kimliğini göstermek istemediği gerekçesiyle gözaltına alındı VİDEO

GÖTÜRDÜKLERİ KİŞİ SERBEST KALDI

O anlar, cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Kimi sosyal medya kullanıcıları, bekçilere tepki gösterdi. Karakola götürülen O.G., suç kaydının olmaması nedeniyle, herhangi bir işlem uygulanmaksızın serbest bırakıldı.









