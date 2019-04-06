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İzmir'de belediye işçisi aşırı hızın kurbanı oldu

İzmir'in Konak ilçesinde aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobil, yolda çalışma yapan belediye işçisine çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA | 06.04.2019 - 08:31..
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İzmir Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 GE 3081 otomobil, Konak istikametinden Balçova istikametine seyir halindeyken, yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görevli 44 yaşındaki Mehmet Olçun'a çarptı.

İzmir'de belediye işçisi aşırı hızın kurbanı oldu

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin çarpmasıyla Mehmet Olçun, ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Olçun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Olçun yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir'de belediye işçisi aşırı hızın kurbanı oldu

ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Öte yandan, Olçun'a otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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