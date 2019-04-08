İzmir'de belediye şoförü, yolcusunu öldürmekle tehdit etti

Saat 13.30 sıralarında Tınaztepe- Konak seferini yapan 171 numaralı ESHOT otobüsünde yaşanan bu olay, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"HIZLI GİDİYORSUN" DEDİ, ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Adı öğrenilemeyen bir yolcu, otobüsü hızlı kullandığı gerekçesiyle şoförü uyardı. İddiaya göre şoför, kendisini uyaran yolcuya hakaret etti. Bunun üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmayı, araya giren diğer yolcular engelledi.





Görüntülerde; şoförün, kendisini uyaran yolcuyu "Seni öldürürüm." diyerek tehdit etmesi ile yolcunun üzerine yürümesi ve diğer yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlar görülüyor.

Otobüs şoföründen, yolcuya: Seni öldürürüm







