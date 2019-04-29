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İzmir'de bir araç kaza yaptı: 3 yaralı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir araç yol kenarında bulunan demir korkulukları yıkarak yol ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.

AA | 29.04.2019 - 06:50..
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İzmir'in Buca ilçesinde, otomobilin demir korkulukları aşarak 3 metre aşağıya düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Aydoğdu Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde, karşı şeride geçerek yol kenarındaki demir korkulukları aşıp, yol ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Sağlık ekiplerince yaralılardan 3'ü Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine, biri ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan, kaza sırasında otomobilin çarptığı demir korkuluklar, sitenin içerisinde park halinde duran iki otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.
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