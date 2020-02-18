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İzmir'de bir araç takla attı: 2 yaralı

İzmir'de bir otomobilin takla atarak tramvay yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA | 18.02.2020 - 04:49..
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İzmir’in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde, Göztepe istikametinden Konak yönüne gitmekte olan Günay A. (51) idaresindeki 41 H 2872 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

TRAMVAY YOLUNA DEVRİLDİ

Takla atan otomobil Fahrettin Altay-Halkapınar yöne gitmekte olan tramvay hattına devrildi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri dururken, durumu gören diğer sürücüler olayı polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince kaza bölgesine 110 AKS ekipleri de çağrıldı.

İzmir'de bir araç takla attı: 2 yaralı

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN YARALI KURTARILDI

Otomobil de bulunan Sedat Ö., olay yerine gelen ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, araç içerisinde sıkışan sürücü ise 110 AKS ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan, çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılması sonucu tramvay seferleri normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de bir araç takla attı: 2 yaralı

İzmir'de bir araç takla attı: 2 yaralı

İzmir'de bir araç takla attı: 2 yaralı

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