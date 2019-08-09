Zekeriya (35) ve Nurcan Akay (30) çifti, Mardin’e göç etmeden iki gece önce bazı giyim eşyalarını, İzmir’in Aliağa ilçesi Fevzi Paşa Caddesi Tarım Kredi Kavşağı'ndaki Kızılay’ın giyim bağışı kutusuna attı.

Hayırsever çift, daha sonra Mardin’e doğru yola çıktı.

ELBİSELERLE BİRLİKTE TÜM BİRİKİMLERİNİ DE ATTILAR

Nurcan Akay, Konya’ya geldiklerinde elbiselerle birlikte yıllardır biriktirdiği bir beze sarılı bulunan 100 euro, 200 dolar, 300 TL, 14 çeyrek altın ve bir yarım altını da yanlışlıkla kutuya attıklarını fark etti. Hemen Kızılay yetkililerine ulaşan Akay Ailesi, 600 kilometre yol katederek İzmir’e geri döndü. Kızılay Konak Şube Müdürlüğü, çifte yardımcı olarak onları eşyaların toplandığı depoya götürdü.

İzmir'de bir çift altınlarını Kızılay kutusuna attı ViDEO

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Akay çifti, yüzlerce kıyafetin bulunduğu depoda uzun aramaların sonucunda altın ve dövizlerine kavuştu. Zekeriya ve Nurcan Akay, büyük bir sevinçle Mardin’e doğru yola çıkarken, çiftin altın ve dövizlerini bulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

BEZE SARILI HALDE BULUNDU

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, “Duyarlı vatandaşlarımız, bayram öncesinde Kızılay’ın giyim bağış kutusuna giysi atmışlar. Daha sonra fark etmişler ki, bir beze sarılı olan altın ve dövizlerini de kutuya atmışlar. Biz de Kızılay’ımızın giysi dönüşüm tesisine ulaştık. Depomuzdaki giysiler döküldü. Bizzat oradaki arkadaşlarımızla beraber giysileri tek tek aradık ve altınla dövizlerini bulduk." dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Kızılay giysi kutularına atılan giysilerin tek tek ayrıştırıldığını, giysilerin yıkama, ilaçlama ve ütüleme evrelerinden geçerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydeden Şanlı, Kızılay’a bağış yapan duyarlı çifte teşekkür ederek, "Onlar bir iyilikte bulundular. Kızılay ailesi olarak bu olayda onların yanında olup kutuları tek tek açtık. Eşyalarını bulunca çok mutlu oldular. Böyle bir olayla ilk kez karşılaştık. Ailemiz de attıkları kıyafetlerin Kızılay'ın deposuna gittiğine bizzat şahit olmuş oldu." diye konuştu.