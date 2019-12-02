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İzmir'de bir çocuk annesi kadını eski eşi öldürdü

İzmir'de bir adam, boşanma aşamasındaki eşini sokakta çıkan tartışmanın ardından bıçakladı. Ağır yaralanan bir çocuk annesi Ceylan O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 02.12.2019 - 05:54..
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Olay İzmir'in Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi 810. Sokak üzerinde bugün saat 17.30 sıralarında yaşandı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI

Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ceylan O. ve Yunus O. çifti boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken, çocukları ise babada kaldı. Ceylan O. ve eşi Yunus O. bugün sokakta karşılaşınca tartıştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Yunus O., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eşi Ceylan O.'yu yaraladı.

YARALI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli koca olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ceylan O.'yu Gaziemir Nevvar - Salih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yaklaşık 2 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eşini bıçaklayarak ölümüne sebebiyet veren cinayet zanlısı kocası polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yunus O., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

İzmir'de bir çocuk annesi kadını eski eşi öldürdü

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