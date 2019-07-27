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İzmir'de bir kişi bacaklarını biçerdövere kaptırdı

İzmir’de, mısır silajının yapılması sırasında operatör yardımcısı bacaklarını biçerdövere kaptırdı. Ağır yaralanan adam, helikopter ambulans ile İzmir’e sevk edildi.

İHA | 27.07.2019 - 17:29..
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İzmir'in Torbalı ilçesinde operatör Halil. A., kullandığı biçerdöver ile mısır biçimi yapıyordu. Bu sırada makinenin yerden güvenliğini sağlayan operatör yardımcısı Erdoğan K. ise telefonla görüşüyordu.

MAKİNENİN DİŞLERİ ARASINA SIKIŞTI

Biçerdöverin üstüne geldiğini fark edemeyen operatör yardımcısı, bir anda makinenin dişlileri arasında sıkıştı. Makine içinde hareket edemeyen yaralıya, ilk müdahaleyi tır şoförleri yaptı. Yaralı operatör yardımcısının bacaklarına kemerle turnike uygulayan şoförler, kan akışını yavaşlattı.

İzmir'de bir kişi bacaklarını biçerdövere kaptırdı

AYAKLARINI KULLANAMAYACAK

Daha sonra olay yerine 112 ekibi geldi. Servis yardımıyla makinenin parçaları sökülerek, yaralı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ayaklarından ciddi derecede yaralanan talihsiz adam için helikopter ambulans talep edildi.

İzmir'de bir kişi bacaklarını biçerdövere kaptırdı

AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Yakınlardaki bir domates tarlasına inen ambulans helikopter, yaralıyı alarak İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hayati tehlikesi devam eden talihsiz adamın bacaklarında kopmalar meydana geldiği, bu nedenle iki bacağını da kullanamayacağı öğrenildi.

İzmir'de bir kişi bacaklarını biçerdövere kaptırdı

BİÇERDÖVER OPERATÖRÜ VE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, biçerdöver operatörü ve bir kişi daha gözaltına alındı.

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