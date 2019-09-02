İzmir'de bir kişi girdiği alkol komasından çıkamadı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde lüks otomobilli iki maganda, süratli bir şekilde araçların arasında “makas” atarak ve yarışarak trafiği tehlikeye düşürdü.

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Samsun'da kurye ile müşterinin kavgası kamerada

Atakum ilçesinde yemek getiren kurye ile müşteri arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tekme tokat kavga çıktı.