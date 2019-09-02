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İzmir'de bir kişi girdiği alkol komasından çıkamadı

İzmir'de alkol komasına giren 38 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 02.09.2019 - 08:56..
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İzmir Karşıyaka'da güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Okan Y., dün akşam saatlerinde aşırı alkol aldıktan sonra Örnekköy Mahallesi'ndeki evine geldi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Alkol komasına giren Okan Y.'nin saat 07.00 sıralarında fenalaşması üzerine ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Okan Y.'yi alarak kentteki özel hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Okan Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de bir kişi girdiği alkol komasından çıkamadı

SAVCI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Okan Y.'nin öldüğünü duyan yakınları, hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Okan Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Okan Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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