taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7394
Euro
6.3552
Altın
1470.68
Borsa
106846.18
Gram Altın
271.36
Bitcoin
47039.57

İzmir'de bir kişi tartıştığı annesini 11 kez bıçakladı

İzmir’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, tartıştığı annesini 11 kez bıçaklayarak kayıplara karıştı. Çalıştığı hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

İHA | 19.11.2019 - 04:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Bornova ilçesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir evden tartışma sesleri yükseldi.

ANNESİNİ 11 KEZ BIÇAKLADI

Tartışma sesleri, geçtiğimiz yıl eşinden boşanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S. (43), ile madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun evine gelmesi üzerine yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D (21), annesi Esma S’yi 11 kez bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, tartışma seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine gelen polis ekiplerince talihsiz kadın ağır yaralı şekilde bulunurken, durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Esma S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan talihsiz kadının çalıştığı hastanede yaşam mücadelesi devam ediyor.

ŞÜPHELİNİN MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Olayı duyduktan sonra hastaneye gelen Esma S’nin yakınlarından N.İ., Muhammed D.’nin geçtiğimiz haftalarda mobilya alacağım diyerekten annesinden 10 Bin TL aldığını ve gencin madde bağımlısı olduğunu belirtti. Ayrıca Muhammed D’nin annesini 11 kez bıçakladıktan sonra, evden çıkarken cep telefonu da çaldığını iddia etti. Öte yandan, polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, kayıplara karışan Muhammed D.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de bir kişi tartıştığı annesini 11 kez bıçakladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

45
Çavuşoğlu: Mutabakattan netice alamazsak gereğini yaparız

Çavuşoğlu: Mutabakattan netice alamazsak gereğini yaparız

12
ABD Filistin'deki İsrail yerleşimlerini yasa dışı görmüyor

ABD Filistin'deki İsrail yerleşimlerini yasa dışı görmüyor

7
Sisler içindeki Karahisar Kalesi, izleyenleri büyüledi

Sisler içindeki Karahisar Kalesi, izleyenleri büyüledi

6
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama

2
EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

1
Fatih'te kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti

Fatih'te kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir