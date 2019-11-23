İzmir’de bir kişi, tartıştığı arkadaşlarını bıçakladı

Piri Reis Mahallesi 269 Sokak’ta bir apartman dairesinde, Yasin B. isimli şahıs ile Semih S., Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

3 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Yasin B., tartıştığı 3 kişiyi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bıçakla yaralanan şahıslar kendi imkanlarıyla durdurdukları taksiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Bıçakla boğazından yaralanan Deniz Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Deniz Y. ve diğer 2 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan bıçakla 3 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan Yasin B., polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.