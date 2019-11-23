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İzmir’de bir kişi, tartıştığı arkadaşlarını bıçakladı

Konak ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA | 23.11.2019 - 23:34..
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Piri Reis Mahallesi 269 Sokak’ta bir apartman dairesinde, Yasin B. isimli şahıs ile Semih S., Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

3 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Yasin B., tartıştığı 3 kişiyi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bıçakla yaralanan şahıslar kendi imkanlarıyla durdurdukları taksiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

İzmir’de bıçaklı kavga: 3 kişiyi yaralayıp kaçtı; polis yakaladı -1

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Bıçakla boğazından yaralanan Deniz Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Deniz Y. ve diğer 2 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.

İzmir’de bıçaklı kavga: 3 kişiyi yaralayıp kaçtı; polis yakaladı -2

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan bıçakla 3 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan Yasin B., polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de bıçaklı kavga: 3 kişiyi yaralayıp kaçtı; polis yakaladı -3

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