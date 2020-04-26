Ankara'da yaşayan A.D, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nde yaşayan erkek kardeşi G.G'nin başına silah dayanmış fotoğrafını gönderen kişinin telefonda kendisinden 5 bin lira fidye istediğini belirterek jandarmaya başvurdu.

Başlatılan soruşturmada G.G'nin eşi S.G. de benzer şekilde telefonla arandığını jandarmaya bildirdi.

HALI YIKAMA FABRİKABASINDA REHİN TUTTULAR

Telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, R.K. ve G.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinde uyuşturucu satın almak isterken Ş.K. tarafından dolandırıldıklarını, paralarını geri alabilmek için onunla bağlantılı olduğunu düşündükleri G.G'yi kaçırdıklarını ve Buca ilçesindeki halı yıkama fabrikasında rehin tuttuklarını itiraf ettikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri, Buca ilçesindeki halı yıkama fabrikasına operasyon düzenledi.

İzmir'de bir kişiyi fidye için rehin alan 5 kişi yakalandı ViDEO

REHİN ALINAN ŞAHIS KURTARILDI

Düzenlenen operasyonda G.G. kurtarıldı, Ü.Ş. O.A. ve U.Ş de gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.