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İzmir'de bir mahallede silah sesleri: 5 gözaltı

Polisin ikna çabalarına rağmen havaya ateş açmayı sürdüren bir kişi, özel harekat polislerinin gelmesiyle teslim oldu.

DHA | 28.09.2019 - 21:01..
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde Maliyeciler Sitesi 52/120 Sokak'ta yalnız yaşayan B.A., iddiaya göre, husumetli olduğu bir grubu evin çevresinde gördü.

ENDİŞELENİNCE ATEŞ ETTİ

Endişelenen B.A., pencereye çıkarak tabancayla havaya ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşlar olayı, polise bildirdi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta B.A.'yla husumetli olduğu belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı. B.A.'yı da karakola götürmek isteyen ekipler, direnmeyle karşılaştı.

İzmir'de bir mahallede silah sesleri: 5 gözaltı

B.A.'nın havaya ateş açmayı sürdürmesi üzerine olay yerine destek ekip istedi.

Mahalleye, özel harekat polisleri ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.

Özel hareket polisleri, B.A.'nın evini gören uygun noktalara yerleşti. Takviye gelen ekipler operasyon hazırlığı yaparken, B.A., teslim oldu. B.A. ile birlikte toplam 6 kişi, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İzmir'de bir mahallede silah sesleri: 5 gözaltı

İzmir'de bir mahallede silah sesleri: 5 gözaltı

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