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İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı

İzmir'de saadet zinciri adı altında 4 bine yakın kişiden toplanan 10 milyon TL'yi aşkın para buharlaştı

DHA |
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İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı

İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı

İzmir’de 7 ay önce, "Kazandıran Paketler" adıyla yeni bir saadet zinciri kuruldu.

Daha önce 30 bin kişinin para batırdığı Epitelyum isimli bir saadet zincirinde yer alan Ömer Faruk Zıngıl’ın kurduğu sistem kısa sürede yayıldı.

Zıngıl, yatırılan paraları matbaa sektöründe değerlendirdiğini, elde ettiği yüksek kazancı da katılımcılara paylaşacağını vaat etti.

30 BİN VER 75 BİN KAZAN YALANI

10 ayrı paket adı ile üyelerden para toplandı. Sisteme üyelik için 250 TL veren de oldu 30 bin TL veren de. 5 bin TL yatırana 7 ayın sonunda 12 bin 600 TL, 10 bin TL yatırana 25 bin 200, 30 bin TL yatırana 75 bin TL kazanacağı vaat edildi.

VAAT EDİLEN ÖDEME HAFTALIK

"Kazanç günlük ödeme haftalık" sloganı kullanılan sistemde, vaat edilen kazanç haftalık olarak ödeniyordu.

Sisteme yeni üye kazandıranların da ekstra yüzde 10 kazanç elde edecekleri kaydedildi.

KANDIRILDILAR

İzmir başta olmak üzere birçok ilden binlerce kişinin para yatırdığı sistemde bir hafta önce sorunlar baş göstermeye başladı. Birçok üye sisteme giremeyince, birbirleri ile temasa geçti. Üyeler, paraların buharlaştığını yaptıkları araştırmada anladı.

KORONA GELDİ İŞLER DURDU

Projenin başındaki isim olan Zıngıl’a ulaşan isimler ilk olarak "Hesaplara bloke konuldu. Hayati tehlikem var" yanıtı aldı. Zıngıl son olarak, koronavirüse karşı etkili olan bir sabun işine girdiğini söyledi. Sisteme üye olan 4 bine yakın kişiden toplanan paranın tutarı 10 milyonu aşkın olarak hesaplanıyor. Konuya ilişkin görüşünü almak üzere aradığımız, sistemin kurucusu Ömer Faruk Zıngıl’dan ise dönüş olmadı.

İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı

(Ömer Faruk Zıngıl)

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