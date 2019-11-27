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İzmir'de doktora şiddetin görüntüleri

Gaziemir ilçesinde bir kişi, kendisine sağlık raporu vermeyen doktoru darbetti.

İHA | 27.11.2019 - 13:31..
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İzmir'de doktora şiddetin görüntüleri

İzmir'de yine doktora şiddet...

Gaziemir ilçesinde bulunan Gaziemir 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi'nde bir şahıs, ehliyet almak için doktor Ali Erhan Kiriş’den sağlık raporu talep etti.

Dr. Kiriş, kaydının başka bir Aile Sağlığı Merkezi'nde olduğu gerekçesiyle şahsa rapor veremeyeceğini belirtti.

ÖNCE KÜFÜRLER YAĞDIRDI SONRA SALDIRDI

Bunun üzerine şahıs, başka bir doktorun odasına girip tekrar olumsuz cevap alınca, yeniden Doktor Ali Erhan Kiriş’in odasına girerek küfürler etmeye başladı. Kendisine küfürler savuran adama “Neden küfür ediyorsun?” diyerek tepki gösteren Ali Erhan Kiriş, şahsın saldırısına uğradı.

İzmir'de doktora şiddetin görüntüleri

DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Dr. Kiriş’e kafa atan şahsın, daha sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Saldırıya maruz kalan Dr. Ali Erhan Kiriş ise karakola giderek şahıstan şikayetçi oldu.

İzmir'de yine doktora şiddet: O anlar kamerada

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