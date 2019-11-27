İzmir'de doktora şiddetin görüntüleri

İzmir'de yine doktora şiddet: O anlar kamerada

1 ABD'de Şükran Günü yoğunluğu Şükran Günü'nde bu sene de diğer senelerde olduğu gibi hava ve kara yolunda yoğunluk yaşandı.

2 Erzurum'da kayak pistine suni kar püskürtüldü Türkiye'nin 1890 rakımla en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum, kayakseverleri pistlerinde ağırlamak için gün sayıyor.

3 Doğa Rutkay, Can Yaman'ı tanımadı Oyuncu Doğa Rutkay, son dönemde ortaya çıkan bazı isimlerin sanal şöhret olduğunu ve sosyal medya sayesinde emek vermeden popüler hale geldiğini savundu.

4 Cilt tipine göre doğru cilt bakımı Kim güzel, parlak ve ışıltılı bir cilt istemez? Ancak cilt tipinize göre doğru ürün seçimi sizi zorlayabilir. İşte uzman tavsiyeleri ile cilt tipinize göre doğru bakım rutini.

5 Bursaspor stadın başını yeniden yaptırıyor Müteahhidin tasfiye talebi yüzünden kafa bölümü yarım kalan Bursa Stadı'nda, çalışmalara yeniden başlandı.

6 Önce darbettiler sonra parasını çaldılar Bodrum'da, yağma suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.