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İzmir'de bir süredir kayıp olan şahıs ölü olarak bulundu

İzmir’de foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

İHA | 27.11.2019 - 03:59..
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İzmir'in Ulra ilçesine bağlı Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkiinde, bölgede bulunan bir arazide zeytin toplayan vatandaşlar feoseptik kuyusunda bir şahsın olduğunu fark etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu gören vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince olay yerine itfaiye ve AKS ekipleri çağrıldı. AKS ekiplerince kuyudan çıkarılan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAYIP URLA EMEKLİ-SEN TEMSİLCİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan kimlik tespit işlemlerinin ardından cesedin bir süredir hakkında kayıp ihbarı bulunan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak'a ait olduğu belirlendi. Öte yandan, Bayrak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de bir süredir kayıp olan şahıs ölü olarak bulundu

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