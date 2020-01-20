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İzmir'de boşanmaktan vazgeçsin diye karısını vurdu

Murat S.'nin, 7 el ateş ettiği eşini, tekrar birlikte olma isteğini kabul etmemesi üzerine vurduğu ortaya çıktı.

DHA | 20.01.2020 - 15:46..
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İzmir Dikili Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan Murat S., aralarında geçimsizlik bulunduğu için ayrıldığı, kendisine boşanma davası açmaya hazırlanan eşi, 2 çocuk annesi Leyla S. ile konuşmak için Şehit Sami Akbulut Caddesi 75. Yıl Parkı'nda buluştu.

7 EL ATEŞ ETTİ

Murat S., eşinden boşanmaktan vazgeçmesini istedi. Leyla S. de eşinin bu isteğini geri çevirip, tekrar birlikte olmayı kabul etmedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat S., belindeki tabancasını çıkarıp, Leyla S.'ye peş peşe 7 el ateş etti.

Eşini boşanmaktan vazgeçmediği için vurmuş -1

TESLİM OLDU

Leyla S., göğsüne ve omzuna 2 mermi isabet etmesiyle acı içinde yere yığıldı. Murat S., ise çevredekilerin korku dolu bakışları arasında eşinin başında beklemeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Murat S., suç aleti tabancayı yere bırakıp, polislere teslim oldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Leyla S. ise sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kadının hayati tehlikeyi atlattığı, göğsündeki kurşunun çıkarılamamasına rağmen sağlık durumumun iyiye gittiği öğrenildi.

BOŞANMA DAVASINA GERİ ÇEKMEDİ DİYE VURDU

Murat S.'nin, ilk ifadesinde, eşini boşanma davası açmaması için ikna olmaması nedeniyle yaraladığını söylediği öğrenildi.


Eşini boşanmaktan vazgeçmediği için vurmuş -2

Eşini boşanmaktan vazgeçmediği için vurmuş -3

Eşini boşanmaktan vazgeçmediği için vurmuş -4

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