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İzmir'de canlı heykelden asker selamı rekor denemesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için bir rekor denemesi yaparak 24 saatlik canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı, 19 saati geride bıraktı.

DHA | 29.10.2019 - 14:03..
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İzmirli performans sanatçısı Yunus İşçi, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl kutlamaları için Gündoğdu Meydanı'nda bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

Canlı heykel gösterisine dün saat 19.00'da başlayan İşçi, 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek şehitleri anacak. Gösterisini bugün 19.00'da sonlandıracak Yunus İşçi, İzmirlilerden de yoğun ilgi görüyor.

DÜNYA ÇAPINDA BİR REKOR DENEMESİ

Canlı heykelin gösterisi hakkında bilgi veren Mimus Performans Sanatları Atölyesi Koordinatörü Melik Enes, daha önce Emine Bulut ve Fidan performansları ile farkındalık amaçladıklarını dile getirdi. İzmir'i Türkiye'nin kalbi olarak gördüklerini ifade eden Enes, "İzmirlilerin kalbinde Türk askeri ve Türk efesi gözdedir. Bugün de dünya çapında bir rekor denemesi yapıyoruz. Canlı bir heykelin maksimum performans süresi 15 saat. Şimdi (Saat 12.00'de) 17 saati bitirdik.

Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor -4

"GÜNLERDİR MEDİTASYON HALİNDE"

Bir insanın sadece yarım saat aç ve susuz şekilde ayakta bekleyebilmesi zor iken Yunus, günlerdir meditasyon halinde. Bunu içselleştirmeden yapabilmeniz zaten mümkün değil" dedi.

Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor -3

"ŞEHİTLERİMİZ İÇİN BU AZ BİLE"

Büyük bir ekip olduklarını ve gece saatlerinde zaman zaman zorlandıklarını anlatan Enes, şöyle konuştu: "Bizim zorlandığımız anlar oldu fakat büyük bir ekibiz. İkişer saatlik sıraya girdik. Ama kimse buradan ayrılmak istemedi. Biz çadırda dinlendik ama Yunus ayaktayken oturmaktan çekindik. Bu toprağı kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimiz için böyle bir şey yapıyoruz. Bu az bile. Vatan bizim. Başka gideceğimiz bir yer yok. Yunus'a ihtiyaçlarını gidermesi için karavan şeklinde örtü getirdik. Herhangi bir mola vermedi. Görenler onu maket sanıyor. Tam o sırada başka bir postüre geçince insanlar çığlık atıyor. Ama herkesin tepkisi çok güzel."

Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor -1

ÖNCE ŞAŞIRDI SONRA POZ VERDİ

Canlı heykeli görünce hatıra fotoğrafı çektirmek için yanında poz veren Nuray Paşa, bu gösteriyi daha önceden duyduğunu ancak heykel sandığını belirterek, "Ben maket sanmıştım. Canlı heykel olduğunu görünce şaşırdım. Çok duygulandım. Askerlerimize Allah'tan başarılar diliyorum. İnşallah barış olur, güzellik olur Türkiyemiz cennet olur" dedi.

Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor

Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor -5

Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor -6

Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor -7

Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor -8

Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor -9

Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor -10

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