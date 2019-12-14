İzmir'de çarşı ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde, çarşı içerisinde kalabalığın arasından yürümekte olan 29 yaşındaki Erdal Kıran'a, henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs silahıyla ateş açtı.

ÇARŞININ ORTASINDA ATEŞ AÇTI

Vurularak yere yığılan adamın yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Günün en yoğun saatinde, çarşının ortasında yaşanan silahlı saldırı sonrası olay yerine çok sayıda vatandaş toplandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşmaya çalışan ambulans, kalabalıktan dolayı zor anlar yaşadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Erdal Kıran'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

9 EL ATEŞ EDEN ZANLI ARANIYOR

Öte yandan, iddiaya göre 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan kimliği belirsiz cinayet zanlısı kayıplara karıştı. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.