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İzmir'de çarşı ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir’de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İHA | 14.12.2019 - 01:44..
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İzmir'in Tire ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde, çarşı içerisinde kalabalığın arasından yürümekte olan 29 yaşındaki Erdal Kıran'a, henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs silahıyla ateş açtı.

İzmir'de çarşı ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

 

ÇARŞININ ORTASINDA ATEŞ AÇTI

Vurularak yere yığılan adamın yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Günün en yoğun saatinde, çarşının ortasında yaşanan silahlı saldırı sonrası olay yerine çok sayıda vatandaş toplandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşmaya çalışan ambulans, kalabalıktan dolayı zor anlar yaşadı.

İzmir'de çarşı ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Erdal Kıran'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzmir'de çarşı ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

9 EL ATEŞ EDEN ZANLI ARANIYOR

Öte yandan, iddiaya göre 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan kimliği belirsiz cinayet zanlısı kayıplara karıştı. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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