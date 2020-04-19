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İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi

Torbalı'da, infaz yasası ile cezaevinden tahliye olan Mehmet I., çamlık alanda tartıştığı Ümit Arıç'ı başına taşla vurarak öldürdü.

DHA |
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İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'nde, son çıkan düzenleme ile cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Mehmet I., çamlık alanda Ümit Arıç ile karşılaşarak bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine, Mehmet I. eline geçirdiği taşla Arıç'a saldırdı.

Başına darbe alan Arıç, kanlar içerisinde kalırken, Mehmet I. ise hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Cezaevinden çıktı, tartıştığı kişiyi başını taşla vurarak öldürdü -1

SALDIRGANI JANDARMA YAKALADI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arıç'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi Mehmet I., jandarma ekiplerince yakalandı.

İki çocuk babası olan ve demircilik yaptığı öğrenilen Arıç'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Cezaevinden çıktı, tartıştığı kişiyi başını taşla vurarak öldürdü -2

Cezaevinden çıktı, tartıştığı kişiyi başını taşla vurarak öldürdü -3

Cezaevinden çıktı, tartıştığı kişiyi başını taşla vurarak öldürdü -4

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