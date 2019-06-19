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İzmir'de cezaevinden izinli çıkan adam dehşet saçtı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Göksel Sağlam iki çocuğunun annesi boşandığı eski eşi Habibe Çevik ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı tabanca ile vurarak öldürdü.

DHA | 19.06.2019 - 23:02..
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İzmir'in iğli mahallesinde cezaevinden izinli olarak çıkan bir adam dehşet saçtı. Eski eşinin evine giden adam hem kadını, hem de eski baldınızını kurşuna dizdi.

ESKİ EŞİNİN EVİNİ BASTI

İki çocuğunun annesi Habibe Çevik'ten boşanan Göksel Sağlam, bir suçtan dolayı tutuklanarak, Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Kısa süre önce cezaevinden izinli çıkan Göksel Sağlam, akşam saatlerinde eski eşi Habibe Çevik'in evine gitti. Burada Çevik ile görüşen Sağlam, çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayla dehşet saçtı. Habibe Çevik ve kız kardeşi Fatma Akdağ başlarından vurulurken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İzmir'de cezaevinden izinli çıkan adam dehşet saçtı

İzmir'de cezaevinden izinli çıkan adam dehşet saçtı VİDEO

DEVRİYE GEZEN POLİSLER YAKALADI

Bu sırada söz konusu adresin yakınında devriye gezen Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, elinde tabanca bulunan Göksel Sağlam'ı kovalamaya başladı. Yakalaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucunda, havaya uyarı ateşi açan polis şüpheli Göksel'i suç aleti ile birlikte yakaladı.

Bu arada silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Fatma Akdağ'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Habibe Çevik ise kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çevik ile kardeşi Akdağ'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde inceleme yapan polisler, olayla ilgili soruştarma başlattı.

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