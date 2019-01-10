İzmir'de CHP aday anketi

Konsensus araştırma şirketi 7 gün süren araştırmada, 5 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılan anket sonucunda, çarpıcı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada, "31 Mart yerel sçeimlerinde İzmir'de CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette verilen cevaplarda en öne çıkan isim Tuncay Özkan oldu. Tuncay Özkan'ın istenme oranı yüzde 47,3 olurken, ona en yakın isim Tunç Soyer'in istenme oranı yüzde 8,3'te kaldı.

AZİZ KOCAOĞLU İSTENMİYOR

CHP'nin mevcut İzmir B elediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun istenme oranının yüzde 5,4'te kalması dikkat çekti.

Öte yandan, halkın yakından tanımadığı ancak adaylık için ismi geçen Abdül Batur ve Murat Bakan'ın istenme oranı oldukça düşük.

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