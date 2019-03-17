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İzmir'de CHP'ye oy verecek Suriyeli kadın

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Suriyeli kadın, sokak röportajında CHP'ye oy vereceğini söyleyip Atatürk dövmesini gösterdi.

Haber Merkezi | 17.03.2019 - 13:20..
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İzmir'de CHP'ye oy verecek Suriyeli kadın

Türkiye yerel seçim havasına girdi.

Siyasi partiler seçim çalışmalarını sürdürürken sokak röportajlarıyla da halkın nabzı tutuluyor.

ATATÜRK DÖVMESİ VAR

İzmir'de yapılan sokak röportajında, Suriyeli kadın soruyu anlamakta güçlük çekti. Türkçesi zayıf olduğu için AK Parti mi CHP mi sorusu yöneltilen kadın, CHP'ye oy vereceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Suriyeli kadın kolundaki Mustafa Kemal Atatürk dövmesini de gösterdi.

Kadının röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye'ye geldikten sonra bazı Suriyeliler vatandaşlık alarak oy kullanma hakkı da kazanmıştı.

İzmir'de CHP'ye oy verecek Suriyeli kadın VİDEO

İzmir'de CHP'ye oy verecek Suriyeli kadın

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