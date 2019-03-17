Türkiye yerel seçim havasına girdi.

Siyasi partiler seçim çalışmalarını sürdürürken sokak röportajlarıyla da halkın nabzı tutuluyor.

ATATÜRK DÖVMESİ VAR

İzmir'de yapılan sokak röportajında, Suriyeli kadın soruyu anlamakta güçlük çekti. Türkçesi zayıf olduğu için AK Parti mi CHP mi sorusu yöneltilen kadın, CHP'ye oy vereceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Suriyeli kadın kolundaki Mustafa Kemal Atatürk dövmesini de gösterdi.

Kadının röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye'ye geldikten sonra bazı Suriyeliler vatandaşlık alarak oy kullanma hakkı da kazanmıştı.

İzmir'de CHP'ye oy verecek Suriyeli kadın VİDEO