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İzmir'de cinayet gibi kaza kamerada

Dün gece İzmir'in Gaziemir semt garajında meydana gelen kazada yoldan geçen 17 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 11:25..
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İzmir'de cinayet gibi kaza kamerada

Karabağlar'dan Gaziemir'e seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 32 AY 197 plakalı hafif ticari araç, Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bürge Yolbilir'e (17) çarptı.

Kırmızı ışık yanarken genç kıza çarpıp kaçan sürücü gözaltında.

KIZA ÇARPIP KAÇTI

İzmir'de karşıdan karşıya geçen iki şahıstan biri, hızla gelen aracın kurbanı oldu. Süratle gelen otomobil, yolun diğer tarafına geçmek isteyen kadına çarparak, havaya uçurdu. Sürücü olay yerinden kaçarken, kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri Yolbilir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de cinayet gibi kaza kamerada

O FECİ KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Genç kızın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Yolbilir'in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kıza feci şekilde çarparak kaçan sürücü ise gözaltına alındı. Kaza hakkındaki soruşturma sürüyor.

İzmir'de cinayet gibi kaza


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